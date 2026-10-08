Тело Кашпировского отправили из Москвы на похороны в Виннице рядом с родственниками

Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронят в Виннице на Центральном кладбище, где находится семейный склеп с могилами его родителей и дочери.

Гроб с телом подготовили к транспортировке в подмосковном ритуальном бюро после церемонии прощания в траурном зале Троекуровского кладбища, поскольку родственники решили отказаться от кремации. Впоследствии тело в микроавтобусе с табличкой «груз 200» отправили в сторону белорусской границы. Вероятно, гроб будут далее доставлять через Польшу в Украину.

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Уроженец села Ставница Хмельницкой области Анатолий Кашпировский долгое время жил в Украине, в частности работал в винницкой психиатрической больнице. В 1996 году он покинул жилье в Киеве и получил российское гражданство. Похороны в Виннице возможны только на семейном участке, где с 2018 года покоится его дочь Елена, которую после гибели в Канаде отец перевез для захоронения в Украину.

Об этом сообщают российские источники со ссылкой на Telegram-канал «SHOT».

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