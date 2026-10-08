Тіло Кашпіровського відправили з Москви на поховання у Вінниці поряд із родичами

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Психотерапевта Анатолія Кашпіровського поховають у Вінниці на Центральному кладовищі, де розташований родинний склеп із могилами його батьків та доньки.

Труну з тілом підготували до транспортування в підмосковному ритуальному бюро після церемонії прощання у траурному залі Троєкуровського цвинтаря, адже родичі вирішили відмовитися від кремації. Згодом тіло в мікроавтобусі з табличкою груз 200 відправили в сторону білоруського кордону. Ймовірно гроб будуть далі доставляти через Польщу в Україну.

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Уродженець села Ставниця Хмельницької області Анатолій Кашпіровський тривалий час жив в Україні, зокрема працював у вінницькій психлікарні. У 1996 році він залишив житло в Києві та отримав російське громадянство. Поховання у Вінниці можливе лише на родинній ділянці, де з 2018 року покоїться його донька Олена, яку після загибелі в Канаді батько перевіз для поховання в Україну.

Про це повідомляють російські джерела з посиланням на Telegram-канал «SHOT».

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