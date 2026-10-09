В РФ провели испытательный полёт лёгкого штурмовика Як-130М

Третий опытный лёгкий штурмовик Як-130М успешно совершил первый полёт, в ходе которого все системы сработали, по-видимому, штатно, а полётная задача была выполнена в полном объёме.

Включение третьего опытного самолета в полеты позволит завершить испытания в запланированные сроки и начать поставки самолета в 2028 году. Первый опытный Як-130М совершил первый полет в июне, а второй — в августе этого года, а в сентябре самолет был представлен на международной авиационной выставке El Alamein International Airshow в Египте.

Для РФ этот самолёт является крайне важной разработкой, поскольку Москва пытается найти дешёвое и массовое решение для перехвата украинских дальнобойных БПЛА, а также заменить дефицитные штурмовики Су-25, которые уже не производятся. В отличие от базовой учебной версии, Як-130М представляет собой полноценную боевую машину, оснащенную радиолокационной станцией БРЛС-130Р, оптико-лазерной теплотелевизионной системой СОЛТ-130К, бортовым комплексом обороны «Президент-С130» и комплексом связи КСС-130.

Самолет имеет 9 точек подвески и может нести около 2500 кг боевой нагрузки, в частности ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности Р-73, ракеты класса «воздух-поверхность» и управляемые авиабомбы. Максимальная скорость самолета составляет 960 км/ч, а дальность полета — 1610 км.

Об этом сообщила российская компания «Объединенная авиастроительная корпорация», находящаяся под санкциями.

Румынская компания Oves Enterprise заявила об успешном завершении первых испытаний крылатой ракеты Sahara, которую разработчики оснащают системами искусственного интеллекта. Это стало первым практическим этапом тестирования проекта, представленного компанией ранее в 2026 году.

Ранее китайская ракета-носитель Long March 7A взорвалась чуть более чем через минуту после запуска с космодрома Вэньчан. Старт в понедельник вечером по местному времени выглядел штатным, однако на видео из открытых источников виден взрыв первой ступени примерно через 1 минуту 20 секунд полёта, сообщает Ars Technica.

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