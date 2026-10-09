У рф провели випробувальний політ легкого штурмовика Як-130М

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Третій дослідний легкий штурмовик Як-130М успішно здійснив перший політ, під час якого всі системи спрацювали нібито штатно, а польотне завдання було виконано у повному обсязі.

Включення третього дослідного літака до польотів дозволить завершити випробування у заплановані терміни та розпочати поставки літака у 2028 році. Перший дослідний Як-130М здійснив перший політ у червні, а другий – у серпні цього року, а у вересні літак представили на міжнародній авіаційній виставці El Alamein International Airshow в Єгипті.

Для рф цей літак є вкрай важливою розробкою, оскільки Москва намагається знайти дешеве та масове рішення для перехоплення українських далекобійних БпЛА, а також замінити дефіцитні штурмовики Су-25, які вже не виробляються. На відміну від базової учбової версії, Як-130М є повноцінною бойовою машиною, оснащеною радіолокаційною станцією БРЛС-130Р, оптико-лазерною теплотелевізійною системою СОЛТ-130К, бортовим комплексом оборони «Президент-С130» та комплексом зв’язку КСС-130.

Літак має 9 точок підвіски і може нести близько 2500 кг бойового навантаження, зокрема ракети класу «повітря-повітря» малої дальності Р-73, ракети класу «повітря-поверхня» та керовані авіабомби. Максимальна швидкість літака становить 960 км/год, а дальність польоту – 1610 км.

Про це повідомила російська підсанкційна «Об'єднана авіабудівна корпорація».

Румунська компанія Oves Enterprise заявила про успішне завершення перших випробувань крилатої ракети Sahara, яку розробники оснащують системами штучного інтелекту. Це стало першим практичним етапом тестування проєкту, представленого компанією раніше у 2026 році.

Раніше китайська ракета-носій Long March 7A вибухнула трохи більш ніж через хвилину після запуску з космодрому Веньчан. Старт у понеділок увечері за місцевим часом виглядав штатним, однак на відео з відкритих джерел видно вибух першого ступеня приблизно через 1 хвилину 20 секунд польоту, повідомляє Ars Technica.

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