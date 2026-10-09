В Сочи мужчина залил сирены монтажной пеной, чтобы они не пугали его жену

В российском Сочи местный житель Андрес Голдман залил монтажной пеной четыре громкоговорителя системы оповещения об опасности. По его словам, он хотел защитить жену от панических атак, которые возникали из-за звуков сирен.

Лазаревский районный суд признал мужчину виновным в умышленном повреждении имущества и назначил ему полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным следствия, инцидент произошёл в июне 2026 года на улице Мостовой. Монтажная пена забила рупоры четырёх громкоговорителей и вывела их из строя, снизив эффективность системы оповещения о ракетных ударах и чрезвычайных ситуациях. Ущерб городскому бюджету оценили в 67 492 рубля.

В суде Голдман признал свою вину и объяснил свой поступок беспокойством о психическом здоровье жены.

В Сочи и других прибрежных городах Краснодарского края сирены из-за угрозы атак беспилотников звучат почти ежедневно. 9 октября систему оповещения также включили по всей России в рамках федеральной проверки.

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