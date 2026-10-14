Украина обновила список российских пропагандистов и сторонников войны

Центр по противодействию дезинформации СНБО совместно с ГУР Минобороны Украины включил в списки War&Sanctions семерых российских общественных деятелей из сферы культуры, СМИ и спорта. По данным украинских ведомств, они агитировали за партию «Единая Россия» во время так называемых выборов в Госдуму РФ и оправдывают войну против Украины.

Среди новых фигурантов:

Сергей Карякин — гроссмейстер, псевдосенатор от оккупированного Крыма, который реализует пропагандистские проекты «Шахматная дипломатия в русских домах» и турнир для оккупантов «Шахматы для СВОих»;

Вячеслав Фетисов — советский и российский хоккеист, депутат Госдумы РФ, который лоббирует интересы российских спортсменов и выступает за их возвращение на международную арену под флагом и гимном РФ;

Анна Осипова (Юта) — певица, артистка Театра Российской Армии, которая в своих песнях прославляет участников войны против Украины.

В целом разделы «Рупоры Кремля» и «Чемпионы террора» на портале War&Sanctions уже содержат информацию о более чем 450 лицах, причастных к пропаганде и операциям влияния.

Призываем международное сообщество применить персональные санкции против представителей пропагандистского аппарата РФ и спортивного лобби государства-агрессора.

Источник: ЦПД

Ранее Анаит Хоперия была назначена исполняющей обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации.

До этого руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подал в отставку.

В Центре противодействия дезинформации считают, что удары РФ по приграничным пунктам пропуска преследуют не только военную, но и информационную цель. Об этом заявил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

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