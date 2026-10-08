В Омске ещё до атаки дронов на НПЗ на АЗС возник ажиотаж

В российском Омске 8 октября на фоне взрывов и звуков сирен тревоги на местном нефтеперерабатывающем заводе на автозаправочных станциях возник панический ажиотаж. При этом автомобилисты ещё до удара по местному НПЗ массово отправились скупать топливо, образовав километровые очереди и затруднив движение, поскольку опасаются масштабных перебоев с поставками топлива в регионе.

Объектом атаки стал Омский НПЗ с мощностью переработки 22 миллиона тонн нефти в год, который считается одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Для поражения цели беспилотники типа FP-1 преодолели расстояние более 2500 километров и прорвали оборону. При этом Силы обороны Украины расширяют тактику ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре, всё чаще поражая, помимо заводов, также линейно-производственные диспетчерские станции, обеспечивающие смешивание и закачку топлива в трубопроводы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Exilenova+».

В России заявили об атаке беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших НПЗ страны.

В России цинично назвали массированную атаку на Украину ударом возмездия.

Читай нас в