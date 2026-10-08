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Видео: беспилотники атакуют Омский НПЗ

UA NEWS 08 Октября 2026 14:53
Видео: беспилотники атакуют Омский НПЗ

В России заявили о нападении беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших НПЗ страны.

Местные жители сообщили о двух взрывах и дыме, поднимавшемся с территории предприятия.

 Накануне в Омской области объявили о угрозе с беспилотниками. Из-за угрозы могли ограничить работу мобильного интернета, а в аэропорту Омска ввели ограничения.

Атаку подтвердил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

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