Видео: беспилотники атакуют Омский НПЗ
В России заявили о нападении беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших НПЗ страны.
Местные жители сообщили о двух взрывах и дыме, поднимавшемся с территории предприятия.
Накануне в Омской области объявили о угрозе с беспилотниками. Из-за угрозы могли ограничить работу мобильного интернета, а в аэропорту Омска ввели ограничения.
Атаку подтвердил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
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