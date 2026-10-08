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Головне Війна з рф

Відео: безпілотники атакують Омський НПЗ

UA NEWS 08 Жовтня 2026 14:53
Відео: безпілотники атакують Омський НПЗ
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У Росії заявили про атаку безпілотників на Омський нафтопереробний завод — один із найбільших НПЗ країни.

Місцеві жителі повідомили про два вибухи та дим, який ішов із території підприємства.

 Напередодні в Омській області оголосили безпілотну небезпеку. Через загрозу могли обмежити роботу мобільного інтернету, а в аеропорту Омська запровадили обмеження.

Атаку підтвердив губернатор Омської області Віталій Хоценко.

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