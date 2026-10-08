Видео: ВМС продемонстрировали, как морской дрон Sargan 3000 поразил «Шахед»
Военно-морские силы ВСУ опубликовали в сети видео поражения российского «Шахеда». Беспилотник был уничтожен огнем из турели, установленной на борту морского дрона Sargan 3000.
В ВМС ВСУ отметили, что морской беспилотный катер Sargan 3000 был оснащен турелью, с помощью которой удалось поразить российский ударный беспилотник.
«Шахед в сети mesh был поражен огнем из турели, установленной на борту морского беспилотного катера Sargan 3000. Военно-морские силы ВС Украины продолжают выполнять задачи по защите морского побережья и воздушного пространства Украины», — отметили в ВМС ВСУ.
В начале октября в Украине начали устанавливать автоматические турели для защиты Киева от российских беспилотников.
Президент Владимир Зеленский 4 октября сообщил, что в столице уже установлено более 12 таких установок, а ещё восемь планируется развернуть в Киевской области.
На следующий день советник президента Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказал, что речь идет об украинской разработке с пулеметами, управление которыми осуществляется с помощью искусственного интеллекта.
Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что роботизированные турели уже способны сбивать российские реактивные дроны.
В то же время он обратил внимание на особенности таких систем. По словам Игната, радиус действия турелей невелик, поскольку основным средством поражения целей в них является пулемет.
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Таким образом, применение турели на борту морского дрона Sargan 3000 демонстрирует возможность использования роботизированных систем не только для защиты наземных объектов, но и при выполнении задач в морской зоне.
Об этом сообщили Военно-морские Силы ВСУ.
До этого на Покровском направлении наземный роботизированный комплекс Сил обороны Украины ликвидировал FPV-дрон РФ путем тарана. Украинский робот вышел победителем в дуэли беспилотников во время возвращения с выполнения боевого задания.
В ночь на 8 октября, начиная с 18:00 7 октября, российские войска атаковали Украину 142 ударными беспилотниками. Среди них были БПЛА типа Shahed, в частности 82 реактивных дрона, «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия».