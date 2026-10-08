Відео: ВМС показали, як морський дрон Sargan 3000 уразив Шахед

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Військово-Морські Сили ЗСУ показали відео ураження російського «Шахеда» на mesh-мережі. Безпілотник знищили вогнем із турелі, встановленої на борту морського дрона Sargan 3000.

У ВМС ЗСУ зазначили, що морський безекіпажний катер Sargan 3000 був оснащений туреллю, за допомогою якої вдалося уразити російський ударний безпілотник.

«Шахед на mesh-мережі було уражено вогнем із турелі, встановленої на борту Морського безекіпажного катеру Sargan 3000. Військово-Морські Сили ЗС України продовжують виконувати завдання із захисту морського узбережжя та повітряного простору України», – зазначили у ВМС ЗСУ.

На початку жовтня в Україні почали встановлювати автоматичні турелі для захисту Києва від російських безпілотників.

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що у столиці вже встановили понад 12 таких установок, а ще вісім мають розгорнути на Київщині.

Наступного дня радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов розповів, що йдеться про українську розробку з кулеметами, керування якими здійснюється за допомогою штучного інтелекту.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що роботизовані турелі вже здатні збивати російські реактивні дрони.

Водночас він звернув увагу на особливості таких систем. За словами Ігната, радіус роботи турелей є невеликим, оскільки основним засобом ураження цілей у них є кулемет.

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Таким чином, застосування турелі на борту морського дрона Sargan 3000 демонструє можливість використання роботизованих систем не лише для захисту наземних об'єктів, а й під час виконання завдань у морській зоні.

Про це повідомили Військово-морські Сили ЗСУ.

До цього на Покровському напрямку наземний роботизований комплекс Сил оборони України ліквідував FPV-дрон рф шляхом тарану. Український робот вийшов переможцем у дуелі безпілотників під час повернення з виконання бойового завдання.

У ніч на 8 жовтня, починаючи з 18:00 7 жовтня, російські війська атакували Україну 142 ударними безпілотниками. Серед них були БпЛА типу Shahed, зокрема 82 реактивні дрони, «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».

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