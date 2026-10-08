ВСУ нанесли удар по базе дронов под Донецком и важным объектам оккупантов

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов в нескольких областях, а также в акватории Чёрного моря. В частности, вблизи Донецка украинские военные поразили место хранения и запуска беспилотников, а в районах Очеретиного и Придорожнего — пункты управления российских войск.

Что известно о новых атаках на российские объекты?

Огневое поражение целям противника подразделения украинской армии нанесли 7 октября и в ночь на 8 октября 2026 года.

В районе временно оккупированного Донецка украинские военные поразили объект, который захватчики использовали для хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Системное уничтожение таких площадок направлено на снижение способности оккупационных войск наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины.

Кроме того, были проведены важные спецоперации в Чёрном море и на других фронтовых участках. В море украинские защитники поразили ретранслятор Mesh-сети российских подразделений, который обеспечивал координацию действий врага.

Вблизи Придорожного в Луганской области и Очеретиного в Донецкой области украинские подразделения нанесли удар по пунктам управления оккупантов.

В районе Очеретиного также уничтожен склад материально-технических средств захватчиков, а вблизи Верхнеосикового в Донецкой области под удар попал полевой артиллерийский склад россиян.

В Генеральном штабе подчеркнули, что системная работа по уничтожению ключевых военных целей российских агрессоров продолжается.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Россия заявила об атаке сотен украинских дронов по 17 регионам.

Напомним, на Купянском направлении РФ наращивает применение крупных дронов.

Российские войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области.

За прошедшие сутки на фронте произошло 202 боевых столкновения. Больше всего российских штурмов зафиксировали на Покровском направлении — 27 атак, которые украинские военные отразили.

7 октября Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1690 оккупантов.

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