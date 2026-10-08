Бельгию накрыла волна забастовок, возможны перебои в движении поездов и авиарейсов

Ведущие профсоюзы Бельгии объявили о проведении двухдневных акций протеста в пятницу и понедельник. Из-за забастовок ожидаются перебои в работе авиационного и железнодорожного транспорта, а также в предоставлении ряда общественных услуг.

Как отмечается, в пятницу, вероятно, будет отменено около 140 рейсов в и из аэропорта Брюсселя после того, как компания, предоставляющая наземные услуги, заявила о намерении принять участие в забастовке.

Второй по величине аэропорт Бельгии, расположенный в Шарлеруа, планирует выполнить все запланированные рейсы.

Национальный железнодорожный оператор SNCB сообщил, что с вечера воскресенья до понедельника будет курсировать ограниченное количество поездов, поскольку ожидается, что к забастовке присоединится значительная часть железнодорожников.

По данным поставщиков услуг, среди других сфер, в которых, как ожидается, возникнут перебои, — общественный транспорт, образование и вывоз мусора.

Христианский профсоюз CSC и социалистический FGTB совместно организуют протесты против бюджетной политики правительства.

Ожидается, что демонстрация в Брюсселе в пятницу соберет тысячи участников. По оценкам полиции и профсоюзов, соответственно, в мае подобный протест собрал от 40 до 75 тысяч человек.

Бельгия имеет высокий уровень государственного долга и стабильно большой бюджетный дефицит.

Правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Бартом де Вевером поставило перед собой цель сократить расходы на 10 млрд евро до конца своего срока полномочий в 2029 году.

Ожидается, что во вторник де Вевер выступит перед бельгийским парламентом. Бельгия должна представить проект бюджета в Европейскую комиссию до 15 октября.

Об этом сообщает dpa.

Бельгия готовит передачу Украине ещё трёх модернизированных F-16.

Испания, Бельгия и Польша уже начали передавать Украине 20-мм боеприпасы. Они нужны, в частности, для истребителей F-16, которые Украина использует против российских реактивных дронов.

Украина получит от Бельгии три истребителя F-16 до конца 2026 года. Передачу самолетов планируют осуществить по ускоренной процедуре.

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