ЕС открывает свой рынок для почти 80 % экспорта Армении

Европейский Союз вводит временные торговые преференции для Армении в ответ на торговые ограничения, недавно введенные Россией. Эти меры призваны поддержать армянских производителей и экспортеров, понесших убытки.

Новый режим вступит в силу 10 октября 2026 года и будет действовать в течение двух лет. Он предусматривает временное упрощение доступа на рынок ЕС для почти 80% армянского экспорта.

Преференции охватят почти весь экспорт свежих фруктов, овощей и цветов, пострадавших от российских ограничений. Также они будут распространяться на более чем 91% экспорта напитков, в том числе алкогольных.

В Еврокомиссии отметили, что решение должно помочь армянским предприятиям преодолеть трудности и укрепить экономическую устойчивость страны. В то же время торговые льготы будут действовать при определенных условиях, а ЕС предусмотрел защитные механизмы на случай негативного воздействия импорта на европейских производителей.

Торговые преференции являются частью более широкого пакета поддержки Армении, о котором ранее объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: Европейская комиссия

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