Генеральная Ассамблея ООН избрала Украину в Совет по правам человека

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в ходе голосования 13 октября 2026 года избрала Украину в состав Совета ООН по правам человека на 2027–2029 годы.

За кандидатуру Украины проголосовали 162 государства-члена ООН. В дипломатическом представительстве назвали этот результат рекордным уровнем поддержки и важным прорывом, подготовка к которому длилась более года. Украина заявлена к работе в главном правозащитном органе ООН с целью усиления защиты прав человека в мире и фиксации последствий российской агрессии.

Источник: Постоянное представительство Украины при ООН.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что пребывание России в Совбезе ООН противоречит здравому смыслу.

Напомним, Европейский Союз ожидает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призовет Путина остановить российскую агрессию против Украины.

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