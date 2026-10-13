Генасамблея ООН обрала Україну до Ради з прав людини

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Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй під час голосування 13 жовтня 2026 року обрала Україну до складу Ради ООН з прав людини на 2027–2029 роки.

За кандидатуру України проголосували 162 держави-члени ООН. У дипломатичному представництві назвали результат рекордним рівнем підтримки та важливим проривом, підготовка до якого тривала понад рік. Україна заявлена до роботи в головному правозахисному органі ООН із метою посилення захисту прав людини у світі та фіксації наслідків російської агресії.

Джерело: Постійне представництво України при ООН.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перебування Росії у Радбезі ООН суперечить здоровому глузду.

Нагадаємо, Європейський Союз очікує, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закличе путіна зупинити російську агресію проти України.

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