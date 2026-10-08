Латвийские военные не смогли подтвердить, что у нападавших на границе было оружие

В Национальных вооруженных силах Латвии заявили, что на данный момент не могут точно установить, являлся ли предмет, которым угрожали военнослужащим на границе с Беларусью, оружием. Инцидент произошел во время попытки переправить мигрантов через границу.

По его словам, переправка людей через латвийскую границу — это тактика, которая применяется регулярно. Пуданс отмечает, что в этом участвуют не только сами мигранты, но и организованные группы, которые помогают им добраться до границы и пересечь её.

В данном случае несколько человек уже пересекли границу и перелезли через забор. Когда на место прибыли латвийские военнослужащие и начали задерживать нарушителей, с белорусской стороны начались агрессивные действия.

«Начали угрожать, бросать в наших военнослужащих камни, обломки деревьев, поленья, а также был предмет, похожий на оружие, который направили на военных», — рассказал Пуданс.

Командующий отметил, что из-за плохой видимости и расстояния невозможно полностью подтвердить, что это действительно было оружие. Однако военнослужащие действовали исходя из увиденного и оценки ситуации.

Пуданс подчеркнул, что военнослужащие приняли правильное решение. Чтобы не подвергать себя опасности и не допустить эскалации ситуации, они отступили на несколько метров. Это позволило избежать более серьезного конфликта.

Об этом рассказал командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданс, со ссылкой на Delfi.

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