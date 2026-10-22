Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко 22 октября назначил новых командующих силами специальных операций, Западным и Северо-западным оперативными командованиями. Перестановки произошли в день визита в Минск министра обороны России Андрея Белоусова.

Силы специальных операций возглавил полковник Владимир Сафонов, а его предшественник Александр Илюкевич стал командующим Западным оперативным командованием. Северо-западное оперативное командование возглавил генерал-майор Александр Лавренов.

Во время встречи Лукашенко с Белоусовым обсуждались вопросы военного сотрудничества России и Беларуси, развитие совместной военной инфраструктуры, единая система противовоздушной обороны и боевая подготовка.

Белоусов заявил о необходимости «опережающих действий» в ответ на международную ситуацию, однако конкретных мер не назвал.

Лукашенко заявил, что не Трампу решать вопросы выборов в Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать отряды «народного ополчения» в каждом сельском исполнительном комитете. Об этом он заявил во время посещения тренировки одного из таких подразделений в Верхнедвинском районе.

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