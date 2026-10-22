Лукашенко змінив командування армії Білорусі після візиту міністра оборони РФ

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 22 жовтня призначив нових командувачів сил спеціальних операцій, Західного та Північно-західного оперативних командувань. Перестановки відбулися в день візиту до Мінська міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова.

Сили спеціальних операцій очолив полковник Володимир Сафонов, а його попередник Олександр Ілюкевич став командувачем Західного оперативного командування. Північно-західне оперативне командування очолив генерал-майор Олександр Лавренов.

Під час зустрічі Лукашенка з Бєлоусовим обговорювали військову співпрацю Росії та Білорусі, розвиток спільної військової інфраструктури, єдину систему протиповітряної оборони та бойову підготовку.

Бєлоусов заявив про необхідність «випереджальних дій» у відповідь на міжнародну ситуацію, однак конкретних заходів не назвав.

Лукашенко заявив, що не Трампу вирішувати питання виборів в Україні.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив створити загони «народного ополчення» в кожному сільському виконавчому комітеті. Про це він заявив під час відвідування тренування одного з таких підрозділів у Верхньодвінському районі.

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