Samozwańczy prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko mianował 22 października nowych dowódców sił operacji specjalnych oraz Zachodniego i Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego. Zmiany nastąpiły w dniu wizyty ministra obrony Rosji Andrieja Bielousowa w Mińsku.

Na czele sił operacji specjalnych stanął pułkownik Władimir Safonow, a jego poprzednik Aleksander Ilukiewicz został dowódcą Zachodniego Dowództwa Operacyjnego. Na czele Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego stanął generał dywizji Aleksander Lavrenow.

Podczas spotkania Łukaszenki z Bielousowem omawiano współpracę wojskową Rosji i Białorusi, rozwój wspólnej infrastruktury wojskowej, jednolity system obrony przeciwlotniczej oraz przygotowanie bojowe.

Bielousow stwierdził, że w odpowiedzi na sytuację międzynarodową konieczne są „działania wyprzedzające”, jednak nie wymienił konkretnych środków.

Łukaszenko stwierdził, że to nie Trump powinien rozstrzygać kwestii wyborów na Ukrainie.

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko zlecił utworzenie oddziałów „milicji ludowej” w każdym wiejskim komitecie wykonawczym. Stwierdził to podczas wizyty na ćwiczeniach jednej z takich formacji w rejonie Wierchnodwińskim.

Czytaj nas na