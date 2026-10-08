Министр обороны Нидерландов назвала Россию врагом, а не просто агрессором

Министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус заявила, что Россию теперь следует воспринимать не только как агрессора, но и как врага.

«Россия больше не просто агрессор. Вы уже не так часто услышите от меня этот эвфемизм», — сказала она.

По её словам, Россия «испытывает западное общество», в частности посредством атак, диверсий и кибератак в Нидерландах и соседних странах. Министр подчеркнула, что Нидерландам нельзя быть наивными в отношении российской угрозы.

«Россия — наш враг. И нет, это не означает, что мы находимся в состоянии войны. Но и безмятежный мир также очень далек», — сказала она.

Она подчеркнула, что «побеждает не самая многочисленная армия, а та, которая быстрее всего может адаптироваться и благодаря этому быть готовой к непредвиденному. Мы хотим иметь такие вооруженные силы, которые будут обеспечивать Нидерландам безопасность в нестабильные времена».

По её словам, «уроки Украины также нашли отражение в нашей недавно представленной оборонной стратегии. Да, численность личного состава наших вооружённых сил растёт. Да, мы тратим больше денег. Но мы не становимся лучше только потому, что тратим больше. Мы становимся лучше, потому что строим вооруженные силы, в которых люди и технологии беспрепятственно взаимодействуют. Вооруженные силы, объединяющие солдат, общество, сталь и программное обеспечение».

Она также отметила, что «если у вас есть такой враг, как Путин, который никуда не исчезает, не стоит отступать перед ним... Для диалога нужно также показать, что мы сильны. Если он сейчас бросает нам вызов и испытывает нас всеми этими атаками, диверсиями, кибератаками, в частности в Нидерландах и в соседних странах, то, на мой взгляд, чрезвычайно важно показать: не начинайте этого, потому что мы готовы. Мы не наивны».

Министр также отметила, что страны Альянса должны быть готовы и устойчивы к потенциальным угрозам со стороны России.

Она также выступила за дальнейшее укрепление вооруженных сил Нидерландов и поддержку Украины.

«Путину достаточно лишь сказать: „Я прекращаю это и сажусь за стол переговоров“. И пока он отказывается это делать, мы должны помогать Украине выстоять перед этим врагом», — заявила она.

По её словам, «в конечном итоге всё закончится за столом переговоров. Именно так часто заканчиваются конфликты. В то же время мы, конечно, должны быть особенно внимательны к тому, кто сидит за этим столом и кто вместе с нами определяет повестку дня. Прежде всего это, конечно, Украина. И я думаю, что здесь у нас также нет разногласий. И это должна быть Европа. Именно так мы хотим обеспечить устойчивый мир на нашем континенте. Никто из нас не хочет, чтобы Путин получил год или два передышки, а затем вернулся ещё сильнее и нанёс ещё более мощный удар. Тогда мы окажемся ещё дальше от устойчивого мира. В конечном итоге вопрос заключается в том, как поставить Украину в как можно более сильную позицию, чтобы за столом переговоров заключить подлинное мирное соглашение, которое обеспечит реальный и устойчивый мир. Для этого важно, чтобы Украина выстояла».

Министр обороны Нидерландов также заявила, что в случае, если Украина не выстоит в войне, Россия получит сигнал о том, что вторжение в суверенное государство приносит выгоду: «И свободный Запад, наша свободная жизнь здесь, тогда окажутся под угрозой».

Она подчеркнула, что речь идет не об абстрактной угрозе. По её словам, на это указывают разведывательные отчёты и деятельность России в Европе в течение последних месяцев.

Ешильгоз-Зегериус также отметила, что правительство Нидерландов уже закрепило помощь Украине на ближайшие годы. Нидерланды, в частности, будут передавать Украине оружие дальнего действия, поддерживать украинский парк F-16 и оказывать медицинскую помощь и поддержку Украине в преддверии зимы; в частности, средства пойдут на газ, генераторы и трансформаторы.

Как сообщает корреспондент «Укринформа» в Гааге, об этом она заявила в ходе парламентских дебатов по бюджету Министерства обороны.

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