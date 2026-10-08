Молдова готовится принять новую волну украинских беженцев зимой

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна готова принять новый поток беженцев из Украины, если этой зимой в Украине сложится сложная гуманитарная ситуация.

Так, по словам Санду, с 2022 года в Молдову прибыло более 1 млн украинцев, спасшихся от войны, а около 100 тыс. нашли здесь свой дом.

«Если этой зимой в Украине будет так же тяжело, как ожидает весь мир, мы готовы принять столько людей, сколько потребуется для обеспечения их безопасности», — добавила она.

В свою очередь бывший премьер-министр и специальный посланник президента по вопросам развития и устойчивости Дорин Речан заявил, что Молдова также готовится оказать Украине логистическую и энергетическую поддержку и защитить собственную энергетическую инфраструктуру.

На вопрос, готова ли Молдова к новому потоку беженцев, Речан ответил, что власти «рассматривают такой сценарий».

«Да, это входит в наши планы. У Молдовы есть опыт реагирования на чрезвычайные ситуации», — сказал он.

Речан отметил, что подготовка не ограничивается гуманитарной помощью. По его словам, электросети Молдовы и Украины связаны между собой, поэтому Молдове также «необходимо готовиться к возможным проблемам с энергетической инфраструктурой».

«Мы будем действовать по всем этим направлениям: гуманитарному, логистическому, а также энергетическому», — заявил Речан.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на Moldova Security Forum в Кишиневе.



Молдова требует полного вывода российских войск из Приднестровья.

Правительство Молдовы одобрило ускорение реализации проекта ЛЭП Trump Liberty Line — Balkan Insight

Читай нас в