Президент США Дональд Трамп не поздравил российского диктатора Владимира Путина с днём рождения. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава Кремля не получал никаких поздравлений от американского лидера.

«Путин не получал телеграммы от Трампа в день рождения», — заявил представитель российского диктатора.

В то же время Дмитрий Песков отметил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа все еще может состояться в ближайшее время.

По его словам, на данный момент нет задержек в согласовании переговоров между главой Кремля и главой Белого дома.

«Задержек в согласовании разговора Путина и Трампа нет», — сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь Кремля уточнил, что конкретная дата и время телефонного разговора Путина и Трампа до сих пор не согласованы.

Накануне Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует позвонить Владимиру Путину 7 октября — в день рождения российского диктатора.

«У меня сегодня запланирован звонок. Сегодня день рождения Путина. Уверен, вы будете его праздновать», — заявил президент США.

Однако, по словам Дмитрия Пескова, 7 октября Дональд Трамп не проводил телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Таким образом, поздравления Путина со стороны Трампа не последовало, а дата возможного телефонного разговора между президентом США и главой Кремля пока остается несогласованной.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 74-летием и пожелал ему «побед и славы».

В среду, 7 октября, российский диктатор Владимир Путин отмечает 74-й день рождения. Его уже поздравили ряд иностранных лидеров, среди которых самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин.

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