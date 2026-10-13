Более 300 тысяч госслужащих в Ирландии будут бастовать из-за зарплат

В Ирландии в среду, 14 октября 2026 года, состоится общенациональная 24-часовая забастовка работников государственного сектора, в которой примут участие более 300 тысяч человек.

По информации профсоюза Fórsa, к забастовке присоединятся медицинские работники (врачи и медсестры), учителя, а также сотрудники государственных учреждений. Генеральный секретарь Fórsa Кевин Каллинан подтвердил проведение акции протеста, отметив, что последнее обращение правительства с призывом к новым переговорам не остановило проведение акции.

Министр по вопросам государственных расходов Ирландии Джек Чемберс предупредил о масштабных экономических и социальных последствиях протеста, включая отмену тысяч приёмов в больницах и закрытие учебных заведений. Если сторонам не удастся достичь компромисса по новому соглашению об оплате труда, следующая масштабная забастовка в стране запланирована на 21 октября.

Источники: телеканал RTE.

В Кении забастовка преподавателей государственных университетов, продолжающаяся уже вторую неделю, нарушила учебный процесс для более чем 700 тысяч студентов. Переговоры между властями и профсоюзом сорвались, а преподаватели заявили, что не возобновят работу до урегулирования спора.

Работники театров в Италии объявили общенациональную забастовку на 14 октября.

Читай нас в