Президент США Дональд Трамп прибыл в Шэньчжэнь в Китае, где проходит двухдневный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Американского лидера лично встретил в аэропорту председатель КНР Си Цзиньпин. Трампа также приветствовали молодые китайцы с флагами, военный оркестр и почетный караул.

Программа саммита

Как сообщает RMF24, Трамп прилетел в Шэньчжэнь с Филиппин, где встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим и заключил крупную торговую сделку. В день прибытия президент США должен принять участие в ужине с участием лидеров АТЭС и многосторонней встрече руководителей форума.

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Встреча с Си и Путиным

На следующий день Трамп должен провести встречу с Си Цзиньпином и лидером государства-агрессора России Владимиром Путиным. По информации издания, во время трехсторонних переговоров планируют обсудить искусственный интеллект, денуклеаризацию и мир во всем мире.

Путин прибыл в Шэньчжэнь днем ранее, однако Си Цзиньпин не встречал его лично в аэропорту. RMF24 отмечает, что это первый случай, когда Си Цзиньпин как президент лично встречал иностранного лидера в аэропорту.

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