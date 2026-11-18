Prezydent USA Donald Trump przybył do Shenzhen w Chinach, gdzie odbywa się dwudniowy szczyt Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Amerykańskiego przywódcę osobiście powitał na lotnisku przewodniczący ChRL Xi Jinping. Trumpa witali także młodzi Chińczycy z flagami, orkiestra wojskowa i warta honorowa.

Program szczytu

Jak informuje RMF24, Trump przyleciał do Shenzhen z Filipin, gdzie spotkał się z prezydentem Ferdinandem Marcosem Jr. i zawarł dużą umowę handlową. W dniu przybycia prezydent USA ma wziąć udział w kolacji z udziałem przywódców APEC oraz w wielostronnym spotkaniu liderów forum.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spotkanie z Xi i Putinem

Następnego dnia Trump ma odbyć spotkanie z Xi Jinpingiem i przywódcą państwa-agresora, Rosji, Władimirem Putinem. Według informacji publikacji podczas trójstronnych rozmów planowane jest omówienie sztucznej inteligencji, denuklearyzacji i pokoju na świecie.

Putin przybył do Shenzhen dzień wcześniej, jednak Xi Jinping nie powitał go osobiście na lotnisku. RMF24 zaznacza, że jest to pierwszy przypadek, gdy Xi Jinping jako prezydent osobiście spotkał zagranicznego przywódcę na lotnisku.

Czytaj nas na