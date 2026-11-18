Президент США Дональд Трамп прибув до Шеньчженя в Китаї, де проходить дводенний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. В аеропорту американського лідера особисто зустрів голова КНР Сі Цзіньпін. Трампа також вітали молоді китайці з прапорами, військовий оркестр і почесна варта.

Програма саміту

Як повідомляє RMF24, Трамп прилетів до Шеньчженя з Філіппін, де зустрічався з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим і уклав велику торговельну угоду. У день прибуття президент США має взяти участь у вечері за участю лідерів АТЕС та багатосторонній зустрічі керівників форуму.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зустріч із Сі та Путіним

Наступного дня Трамп має провести зустріч із Сі Цзіньпіном і лідером держави-агресора Росії Володимиром Путіним. За інформацією видання, під час тристоронніх переговорів планують обговорити штучний інтелект, денуклеаризацію та мир у світі.

Путін прибув до Шеньчженя напередодні, однак Сі Цзіньпін не зустрічав його особисто в аеропорту. RMF24 зазначає, що це перший випадок, коли Сі Цзіньпін як президент особисто зустрічав іноземного лідера в аеропорту.

Читай нас у