Президент Трамп прибув до Китаю на саміт АТЕС — RMF24
Президент США Дональд Трамп прибув до Шеньчженя в Китаї, де проходить дводенний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. В аеропорту американського лідера особисто зустрів голова КНР Сі Цзіньпін. Трампа також вітали молоді китайці з прапорами, військовий оркестр і почесна варта.
Програма саміту
Як повідомляє RMF24, Трамп прилетів до Шеньчженя з Філіппін, де зустрічався з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим і уклав велику торговельну угоду. У день прибуття президент США має взяти участь у вечері за участю лідерів АТЕС та багатосторонній зустрічі керівників форуму.
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Зустріч із Сі та Путіним
Наступного дня Трамп має провести зустріч із Сі Цзіньпіном і лідером держави-агресора Росії Володимиром Путіним. За інформацією видання, під час тристоронніх переговорів планують обговорити штучний інтелект, денуклеаризацію та мир у світі.
Путін прибув до Шеньчженя напередодні, однак Сі Цзіньпін не зустрічав його особисто в аеропорту. RMF24 зазначає, що це перший випадок, коли Сі Цзіньпін як президент особисто зустрічав іноземного лідера в аеропорту.