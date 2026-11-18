W Polsce prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na spółkę Allegro karę w wysokości 54,728 mln zł. Regulator uznał, że dwie praktyki spółki naruszały zbiorowe interesy konsumentów, informuje RMF24.

Obietnica sadzenia drzew

Pierwsza praktyka dotyczyła komunikatów o dostawie Allegro One. Według UOKiK spółka stwarzała wrażenie, że wybór tej metody dostawy i odebranie dziesięciu przesyłek będzie oznaczało zasadzenie jednego nowego drzewa.

Za tę praktykę Allegro ukarano grzywną w wysokości 29,852 mln zł. Regulator ustalił, że faktyczne nasadzenia opierały się na prognozach: część drzew została już zasadzona, a części w ogóle nie zasadzono.

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Dodatkowy warunek

Druga praktyka, w ocenie UOKiK, polegała na niedostatecznym informowaniu konsumentów o dodatkowym warunku. Aby drzewo zostało zasadzone lub przypisane do konsumenta, konieczne było złożenie dedykacji.

Za niedostateczne informowanie o tym warunku spółce wymierzono karę w wysokości 24,876 mln zł.

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