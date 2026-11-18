У Польщі голова Управління захисту конкуренції та споживачів (UOKiK) наклав на компанію Allegro штраф у розмірі 54,728 млн злотих. Регулятор визнав, що дві практики компанії порушували колективні інтереси споживачів, повідомляє RMF24.

Обіцянка висаджувати дерева

Перша практика стосувалася повідомлень про доставку Allegro One. За даними UOKiK, компанія створювала враження, що вибір цього способу доставки та збирання десяти посилок означатимуть висадження одного нового дерева.

За цю практику Allegro оштрафували на 29,852 млн злотих. Регулятор встановив, що фактичні висадження ґрунтувалися на прогнозах: частину дерев уже висадили, а частину так і не висадили.

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Додаткова умова

Друга практика, за оцінкою UOKiK, полягала в недостатньому інформуванні споживачів про додаткову умову. Для того щоб дерево висадили або прив’язали до споживача, потрібно було оформити присвяту.

За недостатнє інформування про цю умову компанії призначили штраф у 24,876 млн злотих.

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