В Польше председатель Управления по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) наложил на компанию Allegro штраф в размере 54,728 млн злотых. Регулятор признал, что две практики компании нарушали коллективные интересы потребителей, сообщает RMF24.

Обещание высаживать деревья

Первая практика касалась сообщений о доставке Allegro One. По данным UOKiK, компания создавала впечатление, что выбор этого способа доставки и сбор десяти посылок будут означать посадку одного нового дерева.

За эту практику Allegro оштрафовали на 29,852 млн злотых. Регулятор установил, что фактические посадки основывались на прогнозах: часть деревьев уже была высажена, а часть так и не была высажена.

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Дополнительное условие

Вторая практика, по оценке UOKiK, заключалась в недостаточном информировании потребителей о дополнительном условии. Чтобы дерево было посажено или привязано к потребителю, необходимо было оформить посвящение.

За недостаточное информирование об этом условии компании назначили штраф в размере 24,876 млн злотых.

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