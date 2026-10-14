Путин рассчитывает этой зимой сломить сопротивление Украины — The Telegraph

Россия рассчитывает сломить сопротивление Украины этой зимой, усилив удары не только по энергетике, но и по транспортной, промышленной и цифровой инфраструктуре.

Издание The Telegraph опубликовало материал под заголовком «Почему Россия считает, что сможет окончательно победить Украину этой зимой», в котором анализируется новая зимняя стратегия РФ, направленная на подрыв украинской экономики и уничтожение базовых условий жизнедеятельности населения.

С конца августа 2026 года характер ударов изменился — Киев всё чаще атакуют днём, а в начале октября впервые с начала полномасштабного вторжения были нанесены удары по Северному и Южному мостам через Днепр. Также с начала года объекты «Нафтогаза» подверглись более чем 300 атакам против 229 за весь 2025 год.

В сентябре враг начал целенаправленно атаковать дата-центры и телекоммуникационные объекты, вызывая сбои в системе оповещения и государственных сервисах. С начала года объекты «Укрзализныци» и поезда подверглись 1700 ударам, что затруднило логистику, в результате чего аграрный экспорт в сентябре упал до 2,4 млн тонн, что составляет около 46 % от обычного объема.

Кроме того, РФ применяет реактивные БПЛА «Герань-4» и «Герань-5» со скоростью до 600 км/ч, способные поражать движущиеся цели. Это временно снизило эффективность украинского перехвата с 90% до менее чем 60%. По данным украинской разведки, РФ ежемесячно производит более 200 баллистических и крылатых ракет и около 3000 реактивных ударных беспилотников, тогда как Украина планирует до конца октября выпускать до 400 реактивных дронов-перехватчиков в месяц.

Несмотря на давление, Украина активно строит резервные генерирующие мощности, защищает сети и располагает большими запасами газа, чем в прошлом году. По данным опроса КМИС, более 60% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, а политолог Владимир Фесенко отмечает отсутствие признаков критического падения морального духа.

Источник: издание The Telegraph.

Российские реактивные беспилотники во время полётов из временно оккупированного Крыма преодолели 820 км до Львова и 880 км до Луцка. Советник президента Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» сообщил, что противник проверяет возможности использования таких дронов для атак на западные области страны.

Ранее российский реактивный дрон атаковал Тернополь и повредил административное здание.

Напомним, российские дроны атаковали Черниговскую область и повредили АЗС и пансионат.

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