Путін розраховує цієї зими зламати опір України – The Telegraph

0:00 / 0:00

Росія розраховує зламати опір України цієї зими, посилюючи удари не лише по енергетиці, а й по транспортній, промисловій та цифровій інфраструктурі.

Видання The Telegraph опублікувало матеріал під заголовком «Чому росія вважає, що зможе остаточно здолати Україну цієї зими», у якому аналізує нову зимову стратегію рф, спрямовану на підрив української економіки та знищення базових умов життєдіяльності населення.

З кінця серпня 2026 року характер ударів змінився — Київ дедалі частіше атакують удень, а на початку жовтня вперше від початку повномасштабного вторгнення було завдано ударів по Північному та Південному мостах через Дніпро. Також від початку року об'єкти «Нафтогазу» зазнали понад 300 атак проти 229 за увесь 2025 рік.

У вересні ворог почав цілеспрямовано атакувати дата-центри та об'єкти телекомунікації, спричиняючи збої у системі сповіщення та держсервісах. Від початку року об'єкти «Укрзалізниці» та потяги зазнали 1700 ударів, що ускладнило логістику, внаслідок чого аграрний експорт у вересні впав до 2,4 млн тонн, що становить близько 46% від звичайного обсягу.

Крім того, рф застосовує реактивні БпЛА «Герань-4» та «Герань-5» зі швидкістю до 600 км/год, які здатні вражати рухомі цілі. Це тимчасово знизило ефективність українського перехоплення з 90% до менше ніж 60%. За даними української розвідки, рф щомісяця виготовляє понад 200 балістичних і крилатих ракет та близько 3000 реактивних ударних безпілотників, тоді як Україна планує до кінця жовтня випускати до 400 реактивних дронів-перехоплювачів на місяць.

Попри тиск, Україна активно будує резервну генерацію, захищає мережі та має більші запаси газу, ніж торік. За даними опитування КМІС, понад 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, а політолог Володимир Фесенко зазначає про відсутність ознак критичного падіння морального духу.

Джерело: видання The Telegraph.

Російські реактивні безпілотники під час польотів із тимчасово окупованого Криму подолали 820 км до Львова та 880 км до Луцька. Радник президента України Сергій Бескрестнов із позивним Флеш повідомив, що противник перевіряє можливості використання таких дронів для атак на західні області країни.

Раніше російський реактивний дрон атакував Тернопіль і пошкодив адміністративну будівлю.

Нагадаємо, російські дрони атакували Чернігівщину та пошкодили АЗС і пансіонат.

Читай нас у