Бывший министр обороны США Ллойд Остин считает, что Россия и впредь будет проводить скоординированную кампанию по проверке готовности НАТО к реагированию. Речь идет, в частности, о нарушениях воздушного пространства и диверсиях, которые не переходят грань открытой войны. В таких условиях Альянсу придется определить, как именно реагировать на подобные действия Москвы.

«Путин уже испытывает НАТО. Мы видим нарушения воздушного пространства самолетами и дронами, видим диверсии по всему региону. Стороннему наблюдателю это может показаться случайными событиями, но я так не думаю. На мой взгляд, это скоординированные действия», — сказал он.

Остин предположил, что Россия продолжит эту кампанию: «Путин уже в определенной степени расширил свои действия. Думаю, он и в дальнейшем будет держать их ниже порога войны. А НАТО придется определить, как на это реагировать».

Говоря о возможном ответе, экс-глава Пентагона поддержал страны, которые публично выступили против действий России.

«Это правильный первый шаг. В то же время государствам нужно тщательно обдумывать свои действия, координировать их и учитывать последствия второго, третьего и четвёртого порядка. Я не говорю, что не следует давать отпор. Я говорю, что нужно находить эффективные способы это делать», — пояснил Остин.

Отвечая на вопрос, могут ли европейские союзники полагаться на США, он напомнил об обязательствах по статье 5, которые подтвердили все члены Альянса, в частности Соединенные Штаты. Остин также призвал укреплять трансатлантические связи, а европейские страны — согласовывать оборонные расходы, совместно производить и закупать вооружение и обеспечивать совместимость своих военных возможностей.

Отдельно он отметил сопротивление Украины российскому вторжению. По словам Остина, Путин до сих пор не достиг ни одной из стратегических целей, которые ставил в начале войны, и «прежде всего это заслуга украинцев, их решимости защищать суверенитет своей страны».

Об этом Остин заявил во время специального выступления на Варшавском форуме по безопасности, передает корреспондент «Укринформа».

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