Россия и союзники по ОДКБ начали военные учения в Беларуси

В понедельник, 12 октября, в Беларуси стартуют военные учения «Нерушимое братство-2026» и «Барьер-2026» с участием России и других государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Маневры продлятся до 16 октября.

В учениях примут участие военные контингенты коллективных сил ОДКБ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. К маневрам также будут привлечены подразделения органов внутренних дел, полиции и национальной гвардии, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

«Основу российского военного контингента составляют подразделения общевойсковой армии Центрального военного округа», — говорится в сообщении организации.

Всего к учениям планируется привлечь более 1500 военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них — около 80 беспилотников различных типов.

В ОДКБ заявляют, что в ходе учений будут отрабатывать проведение так называемых миротворческих операций. Кроме того, участники будут тренироваться выполнять задачи, связанные с «ликвидацией источников биологических угроз».

Учения «Нерушимое братство-2026» и «Барьер-2026» будут проводиться на белорусских полигонах «Лосвидо» и «Стародорожский».

Об этом сообщили на официальном сайте ОДКБ.

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Эстония присоединилась к командно-штабным учениям НАТО Steadfast Duel 26, в ходе которых на практике будет проверяться работа командных структур Альянса и оборонных планов.

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