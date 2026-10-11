Соратница Трампа Лумер раскритиковала дизельное соглашение между США и Россией

Влиятельная американская блогерша Лора Лумер, известная своими тесными связями с президентом США Дональдом Трампом, раскритиковала соглашение о поставках дизельного топлива между США и Россией. Она заявила, что доходы от поставок российского дизельного топлива могут помогать Москве продолжать войну против Украины и поддерживать Иран.

«Россия использует все деньги, полученные от поставок дизельного топлива в США, чтобы продолжать убивать украинцев и помогать Ирану нападать на американцев. Не забывайте, что Иран активно предлагает вознаграждение за голову президента, пока они предоставляют Ирану спутниковые снимки для убийства американцев», — отметила блогер.

Лора Лумер связала возможные доходы России от продажи дизельного топлива Соединенным Штатам с продолжением российской агрессии против Украины и угрозами для американцев. В то же время в своём посте она также обратила внимание на сотрудничество Москвы с Тегераном, в частности на вопрос передачи спутниковых снимков, которые, по её словам, могут использоваться для атак на граждан США.

Об этом Лумер написала в социальной сети Х.

До этого американская блогерша Лора Лумер раскритиковала призывы благодарить Россию за освобождение гражданина США Роберта Гилмана, который провёл в российской тюрьме более четырёх лет.

Бывшая член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин осудила высказывания правой инфлюенсерши Лоры Лумер в социальной сети X. Грин заявила, что риторика Лумер является тем, что она назвала новыми MAGA и Республиканской партией президента США Дональда Трампа.

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