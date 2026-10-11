Соратниця Трампа Лумер розкритикувала дизельну угоду США та Росії

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Впливова американська блогерка Лора Лумер, відома близькістю до президента США Дональда Трампа, виступила з критикою дизельної угоди між США та Росією. Вона заявила, що доходи від постачання російського дизельного пального можуть допомагати Москві продовжувати війну проти України та підтримувати Іран.

«Росія використає всі гроші, отримані від постачання дизелю до США, щоб продовжувати вбивати українців і допомагати Ірану атакувати американців. Не забувайте, що Іран активно пропонує винагороду за голову Президента, поки вони надають Ірану супутникові знімки для вбивства американців», — зауважила блогерка.

Лора Лумер пов’язала можливі прибутки Росії від продажу дизельного пального Сполученим Штатам із продовженням російської агресії проти України та загрозами для американців. Водночас у своєму дописі вона також звернула увагу на співпрацю Москви з Тегераном, зокрема на питання передавання супутникових знімків, які, за її словами, можуть використовуватися для атак на громадян США.

Про це Лумер написала в соцмережі Х.

До цього американська блогерка Лора Лумер розкритикувала заклики дякувати Росії за звільнення громадянина США Роберта Ґілмана, який провів у російській в’язниці понад чотири роки.

Колишня членкиня Палати представників США від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін засудила висловлювання правої інфлюенсерки Лори Лумер у соцмережі X. Грін заявила, що риторика Лумер є тим, що вона назвала новими MAGA та Республіканською партією президента США Дональда Трампа.

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