США впервые изготовили полноразмерную ракету «Тамир» для израильской системы «Железный купол» — The Jerusalem Post

Израиль получил первую полностью американскую ракету-перехватчик «Тамир» для системы противовоздушной обороны «Железный купол». Она была изготовлена на совместном заводе Raytheon и Rafael в Арканзасе, что стало первым случаем производства готовой ракеты Tamir за пределами Израиля.

Первую полностью американскую ракету Tamir передали Управлению противоракетной обороны Израиля (IMDO) на предприятии Raytheon-Rafael Protection Systems (R2S) в Ист-Камдене, штат Арканзас. Церемония прошла при участии американских и израильских официальных лиц. О передаче объявили 7 октября 2026 года.

Ранее американские компании производили только компоненты для «Тамир» в рамках двусторонних соглашений, а окончательная сборка осуществлялась в Израиле. Теперь ракету в полном комплекте можно изготавливать на территории США.

R2S является совместным предприятием Rafael Advanced Defense Systems и Raytheon (дочерняя компания RTX). Завод открыли в ноябре 2025 года после завершения строительства, которое началось в феврале 2024 года. Объем инвестиций составил 63 миллиона долларов, а предприятие должно создать до 60 рабочих мест.

В ноябре 2025 года R2S также получила контракт на 1,25 миллиарда долларов на ракеты Tamir, комплекты к ним и испытательное оборудование для Израиля. Кроме того, завод должен производить SkyHunter, американскую модификацию Tamir, для программы Medium Range Intercept Capability (MRIC) Корпуса морской пехоты США.

На церемонии присутствовали губернатор Арканзаса Сара Гакаби Сандерс, директор IMDO Моше Патель, представители Агентства противоракетной обороны США (MDA), а также компании Rafael и Raytheon. По словам Пателя, новая линия помогает ускорить производство для систем противоракетной обороны Израиля. Он также подчеркнул, что американское финансирование совместных программ, в частности экстренная дополнительная помощь, реинвестируется в оборонно-промышленную базу США.

«Тамир» была разработана компанией Rafael под руководством IMDO. Это основной перехватчик системы «Железный купол», находящийся на вооружении с 2011 года. Ракета имеет длину около трёх метров, диаметр 160 мм и массу около 90 кг. Она сочетает коррекцию во время полёта с бортовой радиолокационной головкой самонаведения на завершающем этапе.

Осколочно-фугасная боевая часть с радиолокационным взрывателем уничтожает цели в воздухе. Ракета предназначена для борьбы с ракетами малой дальности, артиллерийскими снарядами и другими воздушными целями.

В состав «Железного купола» входят пусковые установки Tamir, многофункциональная РЛС EL/M-2084 от ELTA Systems и система управления боем от mPrest. Типовая батарея имеет три-четыре пусковые установки, каждая из которых может нести до 20 перехватчиков.

Система рассчитана на цели на дальности примерно от 4 до 70 км. Она является нижним эшелоном израильской многоуровневой ПВО наряду с David’s Sling и Arrow. По данным Rafael, за 15 лет службы «Железный купол» совершил более 10 тысяч боевых перехватов.

Компании не раскрывают годовые объемы производства на новом заводе. Однако он становится ещё одним источником готовых ракет-перехватчиков и продолжает сотрудничество, в рамках которого компоненты Tamir производятся в США уже более десяти лет.

Источник: The Jerusalem Post

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