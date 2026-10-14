США впервые за 20 лет отказались пригласить наблюдателей ОБСЕ на выборы

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение не приглашать наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для наблюдения за промежуточными выборами, положив конец практике, которой Вашингтон последовательно придерживался с 2002 года.

Представительница Белого дома Лорен Бис объяснила позицию Вашингтона тем, что американские выборы должны проводиться, проходить и наблюдаться непосредственно гражданами США, отметив вклад страны в продвижение демократии. В то же время в Бюро ОБСЕ по правам человека и Парламентской ассамблее ОБСЕ это решение назвали досадным, а сенатор-демократ Джин Шахин подчеркнула, что отказ от международного наблюдения противоречит принципам прозрачности и демократии.

Источник: издание The Hill.

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Бывший специальный посланник Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Владимир Путин пытается использовать президента США и приближение американских выборов для достижения собственных целей. По мнению Келлога, действия российского лидера свидетельствуют о том, что он действует с позиции слабости.

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