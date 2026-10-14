США вперше за 20 років відмовилися запросити спостерігачів ОБСЄ на вибори

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Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення не запрошувати спостерігачів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) для моніторингу проміжних виборів, припинивши практику, якої Вашингтон послідовно дотримувався з 2002 року.

Представниця Білого дому Лорен Біс пояснила позицію Вашингтона тим, що американські вибори мають проводитися, відбуватися та спостерігатися безпосередньо громадянами США, відзначивши внесок країни у просування демократії. Натомість у Бюро ОБСЄ з прав людини та Парламентській асамблеї ОБСЄ це рішення назвали прикрим, а сенаторка-демократка Джин Шахін наголосила, що відмова від міжнародного спостереження суперечить принципам прозорості та демократії.

Джерело: видання The Hill.

У США мільярдер Ілон Маск витратив близько 366 млн доларів на проміжні вибори до Конгресу 2026 року, прагнучи допомогти Республіканській партії зберегти контроль над Палатою представників і Сенатом.

Колишній спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що Володимир Путін намагається використати президента США та наближення американських виборів для досягнення власних цілей. На думку Келлога, дії російського лідера свідчать про те, що він діє з позиції слабкості.

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