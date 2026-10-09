Трамп в третий раз за год отправляет Виткоффа и Кушнера в Москву на переговоры с Путиным — Axios

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут до конца октября вновь прибыть в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины. Перед этим, 9 октября, американские представители встретятся в Майами с украинской делегацией и европейскими партнерами, чтобы обсудить новые предложения по выходу из дипломатического тупика. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, предстоящая поездка в Россию может стать третьей для американских переговорщиков с начала 2026 года. До этого Виткофф и Кушнер встречались с Путиным в Москве в январе и сентябре. В то же время Виткофф с начала второго президентского срока Трампа посещал российскую столицу значительно чаще.

США готовят новые предложения по прекращению войны

Перед переговорами в Майами Виткофф и Кушнер провели встречу с Трампом, чтобы представить ему последний вариант американского предложения и получить его оценку. По данным Axios, консультации с украинской и европейской сторонами должны помочь Вашингтону сформировать единый план для дальнейшего дипломатического процесса. Ожидается, что встречи продлятся два дня.

Одним из возможных направлений договоренностей является частичное прекращение огня, которое будет предполагать отказ от ударов по энергетической инфраструктуре и перевозкам зерна. По информации источников, США стремятся добиться дипломатического прогресса до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре и до наступления самого сложного периода зимы.

Кроме того, стороны планируют обсудить гарантии безопасности для Украины, план послевоенного экономического восстановления и другие вопросы, связанные с завершением войны. К консультациям приглашены советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представители НАТО и Европейского Союза.

Кто будет представлять Украину на переговорах

В состав украинской делегации, по данным Axios, войдут глава Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, дипломатический советник Сергей Кислица и народный депутат Давид Арахамия. Американскую сторону также будут представлять сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома и Министерства финансов США.

Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил подготовку встреч и заявил, что Украина рассчитывает на участие европейских партнеров в переговорном процессе.

В то же время перспективы достижения договоренностей остаются неопределенными. По данным Axios, в Киеве сохраняют скептицизм относительно готовности Москвы согласиться на прекращение огня. Американские посредники надеются, что приближение зимы, промежуточные выборы в США и заинтересованность России в смягчении санкций могут создать дополнительные стимулы для переговоров.

Возможный новый визит Виткоффа и Кушнера в Москву пока не подтвержден официально. Его проведение будет зависеть от результатов консультаций с Киевом и европейскими партнерами, а также от дальнейших контактов американской администрации с Кремлем.

Источник: Axios

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