Турция назвала войну в Чёрном море приоритетом своей политики в области безопасности

Турция рассматривает войну в Чёрном море и связанные с ней риски для безопасности как один из приоритетных вопросов своей политики в области безопасности. Анкара внимательно следит за влиянием боевых действий на региональную стабильность и намерена продолжать придерживаться ответственного и сбалансированного подхода.

По словам министра, Турция уделяет особое внимание ситуации с безопасностью в Чёрном море, а также процессам, происходящим на Кавказе и Ближнем Востоке.

«Продолжающаяся война в Черном море и риски для безопасности, новые балансы, формирующиеся на Кавказе, события на Ближнем Востоке, а также наши права и интересы на Кипре и в Восточном Средиземноморье являются приоритетными вопросами нашей политики безопасности», — сказал министр.

Яшар Гюлер подчеркнул, что Анкара продолжает придерживаться сбалансированного подхода, направленного на сохранение стабильности в регионе.

«В Чёрном море мы внимательно следим за влиянием войны на региональную безопасность и продолжаем наш ответственный и сбалансированный подход, направленный на сохранение стабильности», — заявил Яшар Гюлер.

Отдельно министр национальной обороны Турции высказался по поводу ситуации на Кавказе.

Яшар Гюлер отметил, что Турция поддерживает установление прочного мира, укрепление региональной стабильности и расширение возможностей для сотрудничества.

Таким образом, Анкара рассматривает войну в Чёрном море, риски для безопасности в регионе, изменения на Кавказе, события на Ближнем Востоке, а также вопросы Кипра и Восточного Средиземноморья как ключевые направления своей политики безопасности.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время церемонии открытия 2026–2027 учебного года в Университете национальной обороны, пишет издание En Son Dakika.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемыми атаки на гражданские суда в Чёрном море в водах Болгарии и у побережья Румынии. Она заявила о солидарности Евросоюза с государствами-членами на восточном фланге.

Индия ведет переговоры с Украиной и Россией об обеспечении безопасного прохода торговых судов в Чёрном море на фоне усиления атак. Нью-Дели также обсуждает со сторонами возможность безопасной транспортировки зерна и энергоносителей.

Читай нас в