Суд в Вене заключил под стражу ещё двух украинцев по делу о шпионаже — Der Standard

В Австрии, помимо украинских журналистов, задержали ещё двух граждан Украины по подозрению в шпионаже; они, вероятно, являются сотрудниками военной разведки.

Земельный суд Вены принял решение о содержании подозреваемых под стражей до 21 октября из-за риска побега, уничтожения доказательств и повторного совершения правонарушений. Задержанные полностью отрицают выдвинутые против них обвинения, а дело расследует Управление государственной безопасности и разведки Австрии по статье о деятельности в интересах иностранной разведки в ущерб стране.

Источник: Der Standard.

Руководитель отдела журналистских расследований «Украинской правды» Михаил Ткач сообщил, что после силового задержания в Вене ему и оператору Ярославу Бондаренко австрийские правоохранители инкриминировали сразу три статьи. В частности, речь идет о шпионаже в интересах украинской военной разведки, участии в преступной организации, а также нанесении ущерба Австрийской Республике.

Напомним, руководителя отдела расследований «Украинской правды» Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания.

Украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача, задержанного в Австрии 8 октября, отпустили после 12 часов содержания под стражей.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали задержание в Австрии журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача.

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