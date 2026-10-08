В Еврокомиссии назвали российский удар по Краматорску военным преступлением

Европейская комиссия решительно осудила российские атаки на гражданское население в Краматорске, подчеркнув, что преднамеренные удары по гражданским и невоенным объектам являются военными преступлениями. В Брюсселе подчеркнули, что все исполнители и соучастники этих нарушений международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд отметил, что Россия усилила обстрелы, в частности нанеся удары по автобусам в городе. В результате вражеских атак накануне погибли 28 человек, среди них пятеро детей, трое из которых были всего одного года.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Российский удар по Краматорску унес жизни 30 человек — Зеленский.

После удара РФ по складу издательство «Ранок» в срочном порядке печатает уничтоженные учебники.

В Киеве в результате обстрела РФ поврежден логистический центр издательства «Ранок».

В России цинично назвали массированную атаку на Украину ударом возмездия.

Читай нас в