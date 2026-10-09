Совет Безопасности ООН должен перейти от дипломатических заявлений к конкретным шагам в ответ на российскую агрессию против Украины. В частности, речь идет о принятии резолюций с требованием к России прекратить войну и агрессивные действия.

«Совет Безопасности должен выполнить свой мандат, предусмотренный Уставом ООН. Совет Безопасности должен перейти от дискуссий к резолюциям, требуя от России прекратить свою варварскую агрессивную войну, остановить обстрелы мирных жителей Украины и вывести свои войска с украинской территории», — подчеркнул Мельник.

Он отметил, что заседание будет «посвящено новому измерению российского варварства против Украины».

Постпред поблагодарил Грецию, которая председательствует в Совете Безопасности в октябре, за оперативную поддержку украинской инициативы и созыв заседания уже на следующий день после соответствующего обращения.

Некоторые из партнеров Украины, указал Мельник, до сих пор считают, что достаточно раз в месяц проводить очередное заседание Совета Безопасности ООН по поводу российской войны, а затем спокойно переходить к следующему пункту повестки дня.

«Россия, постоянно повышая ставки в своей агрессивной войне и преодолевая последние красные линии, пытается достичь нового, беспрецедентного уровня варварства в своих атаках на мирных жителей», — отметил дипломат.

По его словам, Кремль рассчитывает на то, «что даже этот до сих пор неслыханный уровень жестокости и террора удастся постепенно нормализовать», и «независимо от количества жертв российского удара международное сообщество в лучшем случае лишь зафиксирует очередное преступление и беспомощно разведет руками», мол, «ну а что мы можем поделать?»

Именно поэтому Украина и впредь будет требовать созыва экстренных заседаний Совета Безопасности ООН, чтобы не допустить реализации этого опасного кремлевского сценария, подчеркнул Мельник.

Он призвал партнеров Украины, прежде всего нынешних членов Совета Безопасности, перейти от «очередных правильных речей и дипломатических призывов к конкретным действиям», от «дискуссий к резолюциям, требуя от России прекратить свою варварскую агрессивную войну, остановить обстрелы мирных жителей Украины и вывести свои войска с украинской территории».

СБ ООН соберется в пятницу в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по киевскому времени).

Об этом заявил в комментарии «Укринформу» постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник накануне экстренного заседания Совета Безопасности, которое состоится по требованию Киева в пятницу.

Кроме того, российские войска атаковали складские помещения в Бучанском районе Киевской области. В результате удара есть пострадавшие, а спасатели продолжают поиски женщины, которая может находиться под завалами.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.

Также РФ нанесла удар по Днепру баллистическими ракетами, повреждено предприятие.

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