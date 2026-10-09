Rada Bezpieczeństwa ONZ zwoła nadzwyczajne posiedzenie w związku z nasileniem rosyjskich ataków na Ukrainę

Rada Bezpieczeństwa ONZ musi przejść od deklaracji dyplomatycznych do konkretnych kroków w odpowiedzi na rosyjską agresję przeciwko Ukrainie. Chodzi w szczególności o uchwalenie rezolucji żądających od Rosji zaprzestania wojny oraz działań agresywnych.



„Rada Bezpieczeństwa powinna wypełnić swój mandat przewidziany w Karcie Narodów Zjednoczonych. Rada Bezpieczeństwa musi przejść od dyskusji do rezolucji, żądając od Rosji zaprzestania swojej barbarzyńskiej wojny napastniczej, wstrzymania ostrzałów cywilów Ukrainy oraz wycofania swoich wojsk z ukraińskiej ziemi” — podkreślił Melnyk.

Zaznaczył, że posiedzenie będzie „poświęcone nowemu wymiarowi rosyjskiego barbarzyństwa wobec Ukrainy”.

Stały Przedstawiciel podziękował Grecji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa w październiku, za sprawną obsługę ukraińskiej inicjatywy i zwołanie posiedzenia już następnego dnia po stosownym wniosku.

Niekórzy partnerzy Ukrainy, wskazał Melnyk, wciąż uważają, że wystarczy raz w miesiącu przeprowadzić rutynowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczące rosyjskiej wojny, a następnie spokojnie przejść do kolejnego punktu porządku obrad.

„Rosja, stale podnosząc stawkę w swojej wojnie napastniczej i przekraczając kolejne czerwone linie, próbuje osiągnąć nowy, bezprecedensowy poziom barbarzyństwa w swoich atakach na cywilów” — zauważył dyplomata.

Według jego słów, Kreml liczy na to, „że nawet ten niespotykany dotąd poziom brutalności i terroru uda się stopniowo znormalizować”, a „niezależnie od liczby ofiar rosyjskiego uderzenia społeczność międzynarodowa w najlepszym wypadku jedynie odnotuje kolejną zbrodnię i bezradnie rozłoży ręce”, mówiąc „no cóż, a co my możemy zrobić?”

Właśnie dlatego Ukraina będzie nadal żądać zwoływania pilnych posiedzeń Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby nie dopuścić do realizacji tego niebezpiecznego kremlowskiego scenariusza, podkreślił Melnyk.



Wezwał partnerów Ukrainy, przede wszystkim obecnych członków Rady Bezpieczeństwa, do przejścia od „kolejnych poprawnych przemówień i apelów dyplomatycznych do konkretnych działań”, od „dyskusji do rezolucji, żądając od Rosji zaprzestania barbarzyńskiej wojny napastniczej, wstrzymania ostrzałów cywilów Ukrainy i wycofania wojsk z ukraińskiej ziemi”.

Rada Bezpieczeństwa zbierze się w piątek o godzinie 15:00 czasu nowojorskiego (o 22:00 czasu kijowskiego).



Oświadczył to w komentarzu dla agencji Ukrinform Stały Przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Andrij Melnyk w przededniu nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, która zbierze się na wniosek Kijowa w piątek.

Ponadto wojska rosyjskie zaatakowały pomieszczenia magazynowe w rejonie buczańskim obwodu kijowskiego. W wyniku uderzenia są poszkodowani, a ratownicy kontynuują poszukiwania kobiety, która może znajdować się pod gruzami.



Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku nocnego ataku zginęły co najmniej dwie osoby.



Rosja uderzyła w infrastrukturę transportową Zaporoża.



Ponadto Rosja zaatakowała Dniepr rakietami balistycznymi, uszkadzając jedno z przedsiębiorstw.



Prawie 200 starć bojowych w ciągu doby: najwięcej ataków odnotowano na kierunku pokrowskim.

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