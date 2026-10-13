Во Франции начали расследование в отношении капитана танкера «теневого флота» России — Le Monde
Прокуратура французского города Сен-Дени на острове Реюньон начала расследование в отношении капитана танкера DF Peak, который накануне был остановлен военными моряками. Судно связывают с теневым флотом России.
Расследование касается невозможности подтвердить государственную принадлежность судна во время проверки.
За инкриминируемое капитану преступление предусмотрено до двух лет лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч евро. Судно также могут конфисковать.
«Расследование, в частности, должно установить условия эксплуатации судна и определить его владельца и судовладельца, которых также могут привлечь к уголовной ответственности», — отметила прокурор Сен-Дени.
На борту остаются 21 член экипажа разных национальностей. В отношении них введены меры ограничения свободы и лишения свободы на первоначальный срок в 48 часов, который может продлить судья.
Об этом сообщила Le Monde со ссылкой на заявление прокуратуры.
Франция задержала у берегов Сицилии нефтяной танкер российского «теневого флота».
1 июня Франция задержала в Атлантике танкер российского теневого флота Tagor.
Европейский Союз рассматривает возможность включения около 20 дополнительных танкеров «теневого флота» РФ в будущие ограничительные меры, направленные на сокращение нефтяных доходов Москвы. Новые санкции также планируется распространить на суда, перевозящие сжиженный природный газ, чтобы помешать Кремлю создать аналогичный теневой флот для СПГ.