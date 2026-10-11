Бывший канцлер Германии Герхард Шредер оказался под давлением соратников по партии из-за своих связей с президентом России Владимиром Путиным. Новую волну критики вызвала поездка Шредера в Москву на празднование 74-летия российского лидера.

Региональное отделение СДПГ в Верхнем Пфальце (Бавария) единогласно приняло резолюцию с призывом исключить Шредера из партии. Об этом в субботу, 10 октября, сообщила председатель местной ячейки Каролин Вагнер. Причиной стал очередной визит Шредера в Москву, где 7 октября он вместе с Путиным отмечал день рождения российского диктатора.

Кремль обнародовал фотографии, на которых политики улыбаются и пожимают друг другу руки. В то же время в тот же день в результате российских атак в Украине погибли более 20 человек.

По информации немецкой газеты Tagesspiegel, к требованиям об исключении бывшего канцлера присоединились также представители руководства СДПГ в Баварии и Баден-Вюртемберге.

«Бывший канцлер, посещающий дни рождения военных преступников, делает себя неприемлемым не только для СДПГ», — заявил сопредседатель партии в Баден-Вюртемберге Робин Мезарош. Он также назвал Шредера «позором для всей страны».

В резолюции регионального отделения СДПГ партийное руководство призывают немедленно начать новое дисциплинарное производство против Шредера с целью его исключения. Среди оснований названы не только поездка к Путину на день рождения, но и участие бывшего канцлера в наблюдательном совете российской торговой сети Hyperglobus.

Авторы документа подчеркивают, что публичная близость Шредера к российскому диктатору противоречит фундаментальным ценностям социал-демократии и подрывает доверие к партии. Каролин Вагнер, которая также является депутатом Бундестага, напомнила о российской агрессии против Украины, тысячах погибших, похищении детей и военных преступлениях.

По её словам, недопустимо, чтобы Германия прилагала все усилия для прекращения войны, в то время как бывший канцлер демонстрирует столь близкие отношения с Путиным.

Предыдущая попытка исключить Шредера из СДПГ закончилась неудачей в 2023 году. Сопредседатель баварского отделения партии Себастьян Ролофф признал, что успех нового дисциплинарного разбирательства остается под вопросом. «Если есть шанс, нужно попробовать», — заявил он.

Источник: dpa

9 мая после парада в Москве кремлевский лидер Владимир Путин заявил во время общения с журналистами, что лучшим кандидатом для переговоров между Европейским Союзом и Россией является, по его мнению, бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Российский диктатор подчеркнул, что в принципе он готов встретиться с любым лидером, который «не наговорил какой-то гадости» в адрес Москвы. Впрочем, именно фигура Шредера для Кремля является наиболее оптимальной и симпатичной.

Позже в Кремле заявили, что Владимир Путин провел личную встречу с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером в Москве. Переговоры состоялись в формате тет-а-тет.

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