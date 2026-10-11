У Німеччині вимагають виключити Шредера із партії через візит до Путіна — dpa

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Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер опинився під тиском однопартійців через свої зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним. Нову хвилю критики спричинила поїздка Шредера до Москви на святкування 74-річчя російського лідера.

Регіональне відділення СДПН у Верхньому Пфальці (Баварія) одноголосно ухвалило резолюцію із закликом виключити Шредера з партії. Про це в суботу, 10 жовтня, повідомила голова місцевого осередку Каролін Вагнер. Причиною стало чергове відвідування Шредером Москви, де 7 жовтня він разом із Путіним відзначав день народження російського диктатора.

Кремль оприлюднив фотографії, на яких політики усміхаються та тиснуть один одному руки. Водночас того самого дня внаслідок російських атак в Україні загинули понад 20 людей.

За інформацією німецької газети Tagesspiegel, до вимог виключити колишнього канцлера приєдналися також представники керівництва СДПН у Баварії та Баден-Вюртемберзі.

«Колишній канцлер, який відвідує дні народження воєнних злочинців, робить себе неприйнятним не лише для СДПН», – заявив співголова партії в Баден-Вюртемберзі Робін Мезарош. Він також назвав Шредера «ганьбою для всієї країни».

У резолюції регіонального відділення СДПН партійне керівництво закликають негайно розпочати нове дисциплінарне провадження проти Шредера з метою його виключення. Серед підстав названо не лише поїздку до Путіна на день народження, а й участь колишнього канцлера в наглядовій раді російської торговельної мережі Hyperglobus.

Автори документа наголошують, що публічна близькість Шредера до російського диктатора суперечить фундаментальним цінностям соціал-демократії та підриває довіру до партії. Каролін Вагнер, яка також є депутаткою Бундестагу, нагадала про російську агресію проти України, тисячі загиблих, викрадення дітей та воєнні злочини.

За її словами, неприпустимо, щоб Німеччина докладала всіх зусиль для припинення війни, тоді як колишній канцлер демонструє настільки близькі стосунки з Путіним.

Попередня спроба виключити Шредера із СДПН завершилася невдачею у 2023 році. Співголова баварського відділення партії Себастьян Ролофф визнав, що успіх нового дисциплінарного провадження залишається під питанням. «Якщо є шанс, потрібно спробувати», – заявив він.

Джерело: dpa

9 травня після параду в Москві кремлівський очільник Володимир Путін заявив під час спілкування з журналістами, що найкращим кандидатом для переговорів між Європейським Союзом і Росією є, на його думку, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Російський диктатор наголосив, що в принципі він готовий бачити будь-якого лідера, який «не наговорив якоїсь гидоти» на адресу Москви. Втім, саме персона Шредера для Кремля є найбільш оптимальною та симпатичною.

Пізніше у Кремлі заявили, що Владімір Путін провів особисту зустріч із колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером у Москві. Перемовини відбулися у форматі тет-а-тет.

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