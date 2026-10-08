Окружная прокуратура в Люблине закрыла расследование массового вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши, поскольку не удалось установить исполнителя преступления. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на представителя прокуратуры Марцина Козака.

Расследование прекратили из-за неустановления исполнителя

По данным издания, в ночь на 10 сентября 2026 года польское воздушное пространство нарушили более 30 российских беспилотников типа Gerbera. Они влетели с востока и упали в 27 населенных пунктах страны.

Военная прокуратура в течение нескольких месяцев пыталась установить лиц, персонально ответственных за вторжение. Козак заявил, что производство прекратили из-за неустановления исполнителя преступления, заключавшегося в нарушении воздушного пространства Польши и создании угрозы общественной безопасности.

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Как пишет RMF24, большинство материалов дела, в частности обоснование решения о его закрытии, засекречены.

Нарушений в действиях военных не установили

Следователи также проверяли реакцию польской армии на вторжение беспилотников. Прокуратура пришла к выводу, что военные действовали надлежащим образом и в соответствии с действующими процедурами. Военнослужащие имели право применять боевые средства и сбивать вражеские объекты, нарушений в их действиях не установили.

Одним из результатов расследования стала информация о польских SIM-картах, обнаруженных в части сбитых дронов. Сведения о том, были ли эти карты украдены или приобретены незаконно, не разглашаются, поскольку этот эпизод засекречен.

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