В РФ усилят цифровой контроль за школьниками с помощью камер и социальных сетей

В России и на временно оккупированных территориях Украины Кремль под предлогом «обеспечения безопасности» создает систему тотальной цифровой слежки за школьниками. Учебные заведения фактически превращаются в структуры, через которые российские силовые органы могут контролировать детей и собирать информацию о них.

По данным ЦПД, российские власти собирают подробные досье на детей с помощью камер видеонаблюдения, школьных онлайн-платформ, а также посредством постоянного мониторинга активности школьников в социальных сетях.

В Центре противодействия дезинформации зафиксировали ряд мер, направленных на усиление цифрового контроля за детьми.

В частности:

педагогов заставляют следить за активностью учеников в соцсетях — их лайками, репостами и комментариями — на предмет «нелояльности» к режимному курсу;

камеры видеонаблюдения в школах подключают напрямую к терминалам ФСБ, МВД и Росгвардии ;

информацию о политических и религиозных взглядах, состоянии здоровья, интересах и семье каждого ребенка накапливают в единых электронных базах и передают силовым структурам.

Таким образом, под видом мер безопасности российские власти создают механизм, позволяющий собирать и систематизировать значительный объем персональной информации о школьниках.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что российская тоталитарная система стремится установить контроль над гражданами ещё с детства.

По оценке ЦПД, такая политика направлена на искоренение любого инакомыслия, а также на создание основы для дальнейшей идеологической обработки и милитаризации молодежи.

В результате школы на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины становятся частью системы, в которой цифровые технологии используются не только для обучения или обеспечения безопасности, но и для контроля за поведением и взглядами детей.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

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